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Бадаш Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.2012

Сын: Бадаш Даниил Александрович

Мать ребёнка: Бадаш Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.2012

Сын: Бадаш Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Бадаш Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадаш Наталья Николаевна