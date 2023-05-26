Бадаш Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.2012
Сын: Бадаш Даниил Александрович
Мать ребёнка: Бадаш Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
29.10.2012
Сын: Бадаш Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Бадаш Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадаш Наталья Николаевна