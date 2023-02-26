София (Маркова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1794
Муж: Лукьян Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1796
Дочь: Устиния Лукьянова
Отец ребёнка: Лукьян Иванов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1797
Сын: Роман Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Иванов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.01.1800
Муж: Прохор Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1801
Дочь: Параскева Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Иванов
Рождение ребёнка
12.08.1806
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Иванов
Рождение ребёнка
20.06.1809
Дочь: Агрипина 2-я
Отец ребёнка: Прохор Иванов
Рождение ребёнка
20.06.1809
Дочь: Агрипина 1-я
Отец ребёнка: Прохор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно