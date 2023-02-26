София (Маркова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София (Маркова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.
До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1794

Муж: Лукьян Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1796

Дочь: Устиния Лукьянова

Отец ребёнка: Лукьян Иванов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1797

Сын: Роман Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Иванов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.01.1800

Муж: Прохор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1801

Дочь: Параскева Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1806

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1809

Дочь: Агрипина 2-я

Отец ребёнка: Прохор Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1809

Дочь: Агрипина 1-я

Отец ребёнка: Прохор Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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