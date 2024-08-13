Андреева (Складнева) Домника Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1869
Рождение ребёнка
23.01.1873
Отец ребёнка: Андреев Яков Макарович
Рождение ребёнка
31.07.1875
Дочь: Козодоева (Андреева) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Андреев Яков Макарович
Рождение ребёнка
17.08.1878
Отец ребёнка: Андреев Яков Макарович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Андреева (Андреева) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Андреев Яков Макарович
Рождение ребёнка
21.01.1882
Дочь: Лелекова (Андреева) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Андреев Яков Макарович