Андреева (Складнева) Домника Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Складнева) Домника Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1869

Муж: Андреев Яков Макарович

Рождение ребёнка
23.01.1873

Сын: Андреев Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Макарович

Рождение ребёнка
31.07.1875

Дочь: Козодоева (Андреева) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Андреев Яков Макарович

Рождение ребёнка
17.08.1878

Сын: Андреев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Макарович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Андреева (Андреева) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Андреев Яков Макарович

Рождение ребёнка
21.01.1882

Дочь: Лелекова (Андреева) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Андреев Яков Макарович

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