Лобан (Иволга) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1922
Дата смерти06.03.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1946
Рождение ребёнка
15.08.1950
Рождение ребёнка
03.10.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1970