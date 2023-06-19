Лобан (Иволга) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобан (Иволга) Анна Сергеевна

Место рождения

Сосновка, Щербактинский район, Павлодарская область

Дата рождения

08.08.1922

Дата смерти

06.03.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Щербактинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
24.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобан Григорий Михайлович

Сосновка, Щербактинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
15.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобан Григорий Михайлович

Сосновка, Щербактинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
03.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобан Григорий Михайлович

Сосновка, Щербактинский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобан Григорий Михайлович

Смерть
06.03.1970