Фроленков Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроленков Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2010

Отец: не указан

Мать: Целоусова Нина Владимировна

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