Карпухин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1937

Дата смерти

06.08.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
03.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1963

Сын: Карпухин Николай

Мать ребёнка: Карпухина (Гуреева) Лидия

Рождение ребёнка
12.10.1971

Сын: Карпухин Дмтрий

Мать ребёнка: Карпухина (Гуреева) Лидия

Бракосочетание
07.11.1973

Жена: Карпухина (Гуреева) Лидия

Смерть
06.08.2006

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