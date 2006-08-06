Карпухин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1937
Дата смерти06.08.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1963
Сын: Карпухин Николай
Мать ребёнка: Карпухина (Гуреева) Лидия
Рождение ребёнка
12.10.1971
Сын: Карпухин Дмтрий
Мать ребёнка: Карпухина (Гуреева) Лидия
Бракосочетание
07.11.1973
Смерть
06.08.2006