Дмитренкова Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитренков Остап (Нрзб) Максимович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 724
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дмитренков Василий Максимович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно