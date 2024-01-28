Дмитренкова Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренкова Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитренков Остап (Нрзб) Максимович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 724
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дмитренков Василий Максимович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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