Иган Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1946
Дата смерти25.04.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1968
Дочь: Иган Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Иган Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1969
Отец ребёнка: Иган Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1970
Дочь: Иган Лиза Николаевна
Отец ребёнка: Иган Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1972
Отец ребёнка: Иган Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1974
Дочь: Иган Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Иган Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1977
Дочь: Иган Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Залога Виктор Павлович
Рождение ребёнка
31.12.1978
Дочь: Иган Алена Викторовна
Отец ребёнка: Залога Виктор Павлович
Рождение ребёнка
17.02.1980
Дочь: Иган Мария Викторовна
Отец ребёнка: Залога Виктор Павлович
Рождение ребёнка
28.05.1981
Дочь: Иган Клара Викторовна
Отец ребёнка: Залога Виктор Павлович
Рождение ребёнка
16.01.1985
Дочь: Иган Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Залога Виктор Павлович
Рождение ребёнка
12.12.1988
Дочь: Иган Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Залога Виктор Павлович
Смерть
25.04.2012