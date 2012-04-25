Иган Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иган Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1946

Дата смерти

25.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залога Виктор Павлович

Рождение ребёнка
16.03.1968

Дочь: Иган Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Иган Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1969

Сын: Иган Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Иган Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1970

Дочь: Иган Лиза Николаевна

Отец ребёнка: Иган Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1972

Сын: Иган Николай Николаевич

Отец ребёнка: Иган Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1974

Дочь: Иган Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Иган Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1977

Дочь: Иган Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Залога Виктор Павлович

Рождение ребёнка
31.12.1978

Дочь: Иган Алена Викторовна

Отец ребёнка: Залога Виктор Павлович

Рождение ребёнка
17.02.1980

Дочь: Иган Мария Викторовна

Отец ребёнка: Залога Виктор Павлович

Рождение ребёнка
28.05.1981

Дочь: Иган Клара Викторовна

Отец ребёнка: Залога Виктор Павлович

Рождение ребёнка
16.01.1985

Дочь: Иган Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Залога Виктор Павлович

Рождение ребёнка
12.12.1988

Дочь: Иган Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Залога Виктор Павлович

Смерть
25.04.2012

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