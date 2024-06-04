Чиркова Варвара Никифорова
Место рождениядер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Семен Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710