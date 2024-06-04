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Чиркова Варвара Никифорова

Место рождения

дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Семен Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710

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