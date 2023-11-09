Щапова (Шелехова) Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щапова (Шелехова) Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1782

Муж: Щапов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Щапов Илья Иванович

Отец ребёнка: Щапов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Щапов Иван Иванович

Отец ребёнка: Щапов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Щапов Василий Иванович

Отец ребёнка: Щапов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Щапов Петр Иванович

Отец ребёнка: Щапов Иван Васильевич

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