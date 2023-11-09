Щапова (Шелехова) Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1782
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Щапов Илья Иванович
Отец ребёнка: Щапов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Щапов Иван Иванович
Отец ребёнка: Щапов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Щапов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Щапов Петр Иванович
Отец ребёнка: Щапов Иван Васильевич