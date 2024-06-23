Нефёдов Анисим 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нефёдов Анисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

10.02.1969

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1932 г.р.
1935 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Нефёдов Василий Терентьевич

Мать: Нефёдова Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефёдова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефёдова Варвара

Рождение ребёнка
12.04.1932

Дочь: (Нефёдова) Мария

Мать ребёнка: Нефёдова Варвара

Рождение ребёнка
02.02.1935

Дочь: Горчакова (Нефёдова) Александра

Мать ребёнка: Нефёдова Варвара

Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Нефёдов Николай

Мать ребёнка: Нефёдова Варвара

Смерть
10.02.1969
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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