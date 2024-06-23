Нефёдов Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти10.02.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нефёдова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нефёдова Варвара
Рождение ребёнка
12.04.1932
Дочь: (Нефёдова) Мария
Мать ребёнка: Нефёдова Варвара
Рождение ребёнка
02.02.1935
Дочь: Горчакова (Нефёдова) Александра
Мать ребёнка: Нефёдова Варвара
Рождение ребёнка
19.12.1936
Сын: Нефёдов Николай
Мать ребёнка: Нефёдова Варвара
Смерть
10.02.1969
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район