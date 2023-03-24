Соколов Афанасий (Хусеин) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Афанасий (Хусеин) Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Хайсан Абраев

Мать: Мамха Тиеова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Соколов Петр Афанасьев

Мать ребёнка: Соколова Марфа Степанова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Соколов Ефим Афанасьев

Мать ребёнка: Соколова Марфа Степанова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Соколов Егор (Георгий) Афанасьев

Мать ребёнка: Соколова Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Соколов Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Соколова Марфа Степанова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Соколов Флегонт Афанасьев

Мать ребёнка: Соколова Марфа Степанова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1863

Сын: Соколов Филипп Афанасьев

Мать ребёнка: Соколова Марфа Степанова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Марфа Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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