Соколов Афанасий (Хусеин) Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Хайсан Абраев
Мать: Мамха Тиеова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Соколова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Соколова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Соколов Егор (Георгий) Афанасьев
Мать ребёнка: Соколова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Соколова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Соколов Флегонт Афанасьев
Мать ребёнка: Соколова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Соколова Марфа Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Марфа Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно