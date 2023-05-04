Воронов Иван Сергеевич
Место рожденияд. Першково, Ануфриевский с/с, Белозерский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения1902
Дата смерти?.10.1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Воронов Сергей
д. Першково, Ануфриевский с/с, Белозерский р-н, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Воронова Александра Епифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
?.10.1944