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Воронов Иван Сергеевич

Место рождения

д. Першково, Ануфриевский с/с, Белозерский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Воронов Сергей

Мать: Воронова Наталья Алексеевна

д. Першково, Ануфриевский с/с, Белозерский р-н, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Воронов Николай Иванович

Мать ребёнка: Воронова Александра Епифановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Александра Епифановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.10.1944
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