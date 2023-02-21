Килунин Анисим Тимофеевич
Место рожденияГольяны Острожки
Дата рождения1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Бракосочетание
25.10.1868
Гольяны
Рождение ребёнка
1872
Сын: Килунин Алексей Анисимович
Мать ребёнка: Лебедева Елизавета Николаевна
Гольяны
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Килунин Пелагия Анисимовна
Мать ребёнка: Лебедева Елизавета Николаевна
Гольяны