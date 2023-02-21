Килунин Анисим Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килунин Анисим Тимофеевич

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Место рождения

Гольяны Острожки

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Бракосочетание
25.10.1868

Жена: Лебедева Елизавета Николаевна

Гольяны
Рождение ребёнка
1872

Сын: Килунин Алексей Анисимович

Мать ребёнка: Лебедева Елизавета Николаевна

Гольяны
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Килунин Пелагия Анисимовна

Мать ребёнка: Лебедева Елизавета Николаевна

Гольяны
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