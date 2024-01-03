Волхонский Ефросинья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Никифор Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1869
Рождение ребёнка
15.10.1871
Сын: Волхонский (Алексахин) Яков Егоров
Отец ребёнка: Волхонский Георгий Михайлов
Рождение ребёнка
17.08.1890
Дочь: (Волхонский) Васса Егорова
Отец ребёнка: Волхонский Георгий Михайлов
Смерть
Неизвестно