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Волхонский Ефросинья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Никифор Егоров

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1869

Муж: Волхонский Георгий Михайлов

Рождение ребёнка
15.10.1871

Сын: Волхонский (Алексахин) Яков Егоров

Отец ребёнка: Волхонский Георгий Михайлов

Рождение ребёнка
17.08.1890

Дочь: (Волхонский) Васса Егорова

Отец ребёнка: Волхонский Георгий Михайлов

Смерть
Неизвестно

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