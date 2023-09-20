Малого (Прохорова) Матрёна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малого (Прохорова) Матрёна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1912

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1937
Гнилево, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Переехала с семьёй в Сахалинскую область п. Владимировка по вербовке
Рождение ребёнка
12.06.1947

Дочь: Быченко Вера Денисовна

Отец ребёнка: Малого Денис Степанович

Смерть
1961

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