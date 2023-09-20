Малого (Прохорова) Матрёна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1912
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1937
Гнилево, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Переехала с семьёй в Сахалинскую область п. Владимировка по вербовке
Рождение ребёнка
12.06.1947
Дочь: Быченко Вера Денисовна
Отец ребёнка: Малого Денис Степанович
Смерть
1961