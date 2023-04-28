Батюшков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатюшков Павел

Батюшков Павел

avatar

Место рождения

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.06.1765

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1765

Отец: Батюшков Лев

Мать: Батюшкова Анна Петровна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Батюшков Лев

Мать ребёнка: Батюшкова Софья Евстафиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батюшкова Софья Евстафиевна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал майор
Смерть
1848
Похороны
Неизвестно
Свя́то-Тро́ицкая Се́ргиева Примо́рская пу́стынь, Санкт Петербург, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close