Батюшков Павел
Место рождения
Дата рождения17.06.1765
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1765
Отец: Батюшков Лев
Мать: Батюшкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Батюшков Лев
Мать ребёнка: Батюшкова Софья Евстафиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
генерал майор
Смерть
1848
Похороны
Неизвестно
Свя́то-Тро́ицкая Се́ргиева Примо́рская пу́стынь, Санкт Петербург, Россия