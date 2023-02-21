Шило Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шило Валентина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шило Валентина Ильинична
Смерть
Неизвестно