Шило Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шило Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шило Валентина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шило Валентина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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