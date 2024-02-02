Праскевья Алексеевна
Место рожденияд.Ильинское
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти16.01.1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Алексей Антропов
Мать: Наталья Савельева
д.Ильинское
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Алексей Никитин
д.Пузиково Дворцовой конюшенной вол.
Смерть
16.01.1813
д. Пузиково Пахринской волости Подольского уезда
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
18.01.1813