Праскевья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскевья Алексеевна

Место рождения

д.Ильинское

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

16.01.1813

Пол

Женский

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Алексей Антропов

Мать: Наталья Савельева

д.Ильинское
Рождение ребёнка
1778

Сын: Замаскин Илья Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никитин

д.Пузиково Дворцовой конюшенной вол.
Смерть
16.01.1813
д. Пузиково Пахринской волости Подольского уезда
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
18.01.1813
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