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Мартыненко Василий Михайлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1781

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Мартыненко Михаил Яковлевич

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1804

Сын: Мартыненко Игнат Васильевич

Мать ребёнка: Мартыненко Стефанида Кирилловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мартыненко Ефрем Васильевич

Мать ребёнка: Мартыненко Стефанида Кирилловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мартыненко Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Мартыненко Стефанида Кирилловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Стефанида Кирилловна

Смерть
1822
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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