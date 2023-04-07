Вашкевич (Вашкевіч) Грося Викторовна
Место рожденияBaltic region
Дата рожденияМежду 1888 и 1892
Дата смерти?.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1916
Дочь: Бовтримович Мария Викторовна
Отец ребёнка: Вашкевич Виктор Каэтанович
Палетки, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1918
Сын: Антон Викторович
Отец ребёнка: Вашкевич Виктор Каэтанович
Рождение ребёнка
19.07.1923
Сын: Вашкевич Иосиф Викторович
Отец ребёнка: Вашкевич Виктор Каэтанович
Рождение ребёнка
29.03.1926
Сын: Вашкевич Станислав Викторович
Отец ребёнка: Вашкевич Виктор Каэтанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вашкевич Виктор Каэтанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.09.1968