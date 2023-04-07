Вашкевич (Вашкевіч) Грося Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкевич (Вашкевіч) Грося Викторовна

Место рождения

Baltic region

Дата рождения

Между 1888 и 1892

Дата смерти

?.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1888 и 1892

Отец: Victor

Мать: Maria

Baltic region
Рождение ребёнка
08.03.1916

Дочь: Бовтримович Мария Викторовна

Отец ребёнка: Вашкевич Виктор Каэтанович

Палетки, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1918

Сын: Антон Викторович

Отец ребёнка: Вашкевич Виктор Каэтанович

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1923

Сын: Вашкевич Иосиф Викторович

Отец ребёнка: Вашкевич Виктор Каэтанович

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1926

Сын: Вашкевич Станислав Викторович

Отец ребёнка: Вашкевич Виктор Каэтанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вашкевич Виктор Каэтанович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.09.1968
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