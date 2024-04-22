Буянов Виктор Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смерти28.12.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Буянов Данил
Мать: Буянова Мария Матвеевна
Смерть
28.12.1942
Причина смерти: убит | Поименный список захоронения Дата выбытия: 28.12.1942 Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Волгоградская обл. Место захоронения: Городищенский р-н, п. Карповка Откуда ... Показать все
Похороны
Неизвестно
Карповка, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
https://bratskie-mogily.ru/?p=1828 | Поименный список захоронения | Воинское звание: | лейтенант | Дата выбытия: | 28.12.1942 | Страна захоронения: | Россия | Регион захоронения: | Волгоградская о... Показать все