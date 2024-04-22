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Наседкин Анисим Елизарович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: Наседкин Елизар Васильевич

Мать: Наседкина Евдокия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
10.11.1865 ст.

Жена: Наседкина Параскева Леонтьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.02.1866 ст.

Сын: Наседкин Федор Анисимович

Мать ребёнка: Наседкина Параскева Леонтьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.

Сын: Наседкин Василий Анисимович

Мать ребёнка: Наседкина Параскева Леонтьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.08.1871 ст.

Дочь: Васса Анисимовна

Мать ребёнка: Наседкина Мелания Павловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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