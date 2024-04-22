Наседкин Анисим Елизарович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839
Бракосочетание
10.11.1865 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1866 ст.
Сын: Наседкин Федор Анисимович
Мать ребёнка: Наседкина Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.
Сын: Наседкин Василий Анисимович
Мать ребёнка: Наседкина Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
19.08.1871 ст.
Дочь: Васса Анисимовна
Мать ребёнка: Наседкина Мелания Павловна
Смерть
Неизвестно