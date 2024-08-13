Власова (Власова) Федосья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Власова) Федосья Никитична

Власова (Власова) Федосья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846

Сын: Власов Николай Фомич

Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Власов Гавриил Фомич

Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Власова (Власова) Ульяна Фоминична

Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Власова (Власова) Марфа Фоминична

Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Власова (Власова) Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Власов Спиридон Фомич

Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Степан Фомич

Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.