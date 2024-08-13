Власова (Власова) Федосья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Власов Николай Фомич
Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Власов Гавриил Фомич
Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Власова (Власова) Ульяна Фоминична
Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Власова (Власова) Марфа Фоминична
Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Власова (Власова) Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Власов Степан Фомич
Отец ребёнка: Власов Фома Евдокимович