Новиков ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1971

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
1973

Жена: скрыто настройками приватности