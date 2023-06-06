Новиков ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1971
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1973
Жена: скрыто настройками приватности