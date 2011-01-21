Rutt Herman
Место рожденияLoveland, Larimer, Colorado, United States
Дата рождения07.02.1919
Дата смерти21.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1919
Отец: Rutt Alexander Sr
Мать: Amalia
Loveland, Larimer, Colorado, United States
Место жительства
1930
Johnstown, Weld, Colorado, United States
Место жительства
16.06.2007
Longmont
Место жительства
21.01.2011
Longmont
Место жительства
21.01.2011
Longmont, Colorado
Смерть
21.01.2011
Longmont, Boulder, Colorado, United States
Похороны
Неизвестно
Mountain View Cemetery, Longmont, Boulder, Colorado, United States