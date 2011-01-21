Rutt Herman — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rutt Herman

Место рождения

Loveland, Larimer, Colorado, United States

Дата рождения

07.02.1919

Дата смерти

21.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1919

Отец: Rutt Alexander Sr

Мать: Amalia

Loveland, Larimer, Colorado, United States
Место жительства
1930
Johnstown, Weld, Colorado, United States
Место жительства
16.06.2007
Longmont
Место жительства
21.01.2011
Longmont
Место жительства
21.01.2011
Longmont, Colorado
Смерть
21.01.2011
Longmont, Boulder, Colorado, United States
Похороны
Неизвестно
Mountain View Cemetery, Longmont, Boulder, Colorado, United States
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