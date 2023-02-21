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Докучаев Иван Степанович

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Место рождения

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Докучаев Степан Никифорович

Мать: Докучаева Мавра Семеновна

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Рождение ребёнка
1835

Сын: Докучаев Николай Иванович

Мать ребёнка: Докучаева Авдотья Михайловна

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Докучаева Авдотья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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