Докучаев Иван Степанович
Место рожденияСлобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Рождение ребёнка
1835
Сын: Докучаев Николай Иванович
Мать ребёнка: Докучаева Авдотья Михайловна
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно