Петрова Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Ирина Владимировна

Петрова Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Проничева Галина Сергеевна

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