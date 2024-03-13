Fritzemeier Friedrich Wilhelm August
Место рожденияDetmold, Lippe, Germany
Дата рождения14.09.1838
Дата смерти04.04.1927
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1838
Отец: Fritzemeier Johann Friedrich
Мать: Karoline
Detmold, Lippe, Germany
Крещение
23.09.1838
Detmold, Lippe, Germany
Место жительства
1838
Detmold, Lippe, Germany
Смерть
04.04.1927
Bay, Gasconade, Missouri, United States