Fritzemeier Friedrich Wilhelm August — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fritzemeier Friedrich Wilhelm August

Место рождения

Detmold, Lippe, Germany

Дата рождения

14.09.1838

Дата смерти

04.04.1927

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1838

Отец: Fritzemeier Johann Friedrich

Мать: Karoline

Detmold, Lippe, Germany
Крещение
23.09.1838
Detmold, Lippe, Germany
Место жительства
1838
Detmold, Lippe, Germany
Смерть
04.04.1927
Bay, Gasconade, Missouri, United States
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