Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ерёмин Яков Иванов

Мать: Лукерья Федорова

Смерть
Неизвестно