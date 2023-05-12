Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Наталья Яковлевна
Наталья Яковлевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ерёмин Яков Иванов
1828 г.р.
Мать
Лукерья Федорова
1829 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Ерёмин Яков Иванов
Мать:
Лукерья Федорова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь