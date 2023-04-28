Яковлева Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Яковлева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Яковлева Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Яковлев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Яковлева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно