Яковлева Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева Евдокия Тимофеевна

Яковлева Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Бор, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бор, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1887

Муж: Яковлев Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Яковлева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Яковлева Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Яковлевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Яковлев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Яковлевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Яковлев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Яковлевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Яковлева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Яковлевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Яковлев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Яковлевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close