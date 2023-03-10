Нечаев Фёдор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.1795
Рождение ребёнка
15.04.1796
Дочь: Куманин Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Нечаев Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Достоевская Мария Федоровна
Мать ребёнка: Нечаев Варвара Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Нечаев Варвара Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Московский купец 3-й гильдии.
Смерть
1832