Нечаев Фёдор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Фёдор Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.07.1795

Жена: Нечаев Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
15.04.1796

Дочь: Куманин Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Нечаев Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Достоевская Мария Федоровна

Мать ребёнка: Нечаев Варвара Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1801

Сын: Нечаев Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Нечаев Варвара Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Московский купец 3-й гильдии.
Смерть
1832
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