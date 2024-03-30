Вереснягова (Отрокова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вереснягова (Отрокова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Отроков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1820

Сын: Вересов Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Аксклепиодота Фёдоровна

Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Апполинария Фёдоровна

Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Вереснягов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно
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