Вереснягова (Отрокова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1798
Отец: Отроков Василий
Рождение ребёнка
28.07.1820
Сын: Вересов Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич
ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Аксклепиодота Фёдоровна
Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич
ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Апполинария Фёдоровна
Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич
ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич
ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Вереснягов Павел Фёдорович
Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич
ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно