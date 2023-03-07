Логинов Шумилко Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: Логинов Данило (Данилко) Логинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Логинов Фрол (Фролко) Шумилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Логинов Семен (Семейка) Шумилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Логинов Кирилл (Кирилко) Шумилов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1671