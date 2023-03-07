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Логинов Шумилко Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Логинов Данило (Данилко) Логинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Логинов Фрол (Фролко) Шумилов

Мать ребёнка: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Логинов Семен (Семейка) Шумилов

Мать ребёнка: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Логинов Кирилл (Кирилко) Шумилов

Мать ребёнка: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1671
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