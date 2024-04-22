Ванюшкин (Ванюшкинъ) Петр (Петръ) Ивановичъ
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти25.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Ванюшкин Иван
Николо-Скопин - предположительно. В Российской Империи, Скопинский уезд (Рязанская губерния) c 1796 по 1917 гг.
Рождение ребёнка
13.11.1922
Сын: Ванюшкин Николай Петрович
Мать ребёнка: Ванюшкина Ненила Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1927
Дочь: Петрунина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Ванюшкина Ненила Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Ванюшкина Ненила Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1938
Сын: Внюшкин Александр Петрович
Мать ребёнка: Ванюшкина Ненила Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ванюшкина Ненила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1942
Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Городское кладбище, братская могила. Умер от отравления глицерином в окружении. От голода ел глицерин.