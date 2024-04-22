Ванюшкин (Ванюшкинъ) Петр (Петръ) Ивановичъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанюшкин (Ванюшкинъ) Петр (Петръ) Ивановичъ

Ванюшкин (Ванюшкинъ) Петр (Петръ) Ивановичъ

avatar

Место рождения

Николо-Скопин, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

25.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Ванюшкин Иван

Мать: не указана

Николо-Скопин, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Николо-Скопин - предположительно. В Российской Империи, Скопинский уезд (Рязанская губерния) c 1796 по 1917 гг.
Рождение ребёнка
13.11.1922

Сын: Ванюшкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Ванюшкина Ненила Ивановна

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.02.1927

Дочь: Петрунина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Ванюшкина Ненила Ивановна

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Ванюшкин Федор Петрович

Мать ребёнка: Ванюшкина Ненила Ивановна

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.05.1938

Сын: Внюшкин Александр Петрович

Мать ребёнка: Ванюшкина Ненила Ивановна

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванюшкина Ненила Ивановна

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюшкина Ненила Ивановна

Смерть
25.03.1942
Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Городское кладбище, братская могила. Умер от отравления глицерином в окружении. От голода ел глицерин.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close