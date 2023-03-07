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Субботина Анна Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Между 1801 и 1802 ст.

Дата смерти

06.04.1828 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1824 ст.

Сын: Субботин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Субботин Михайло Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.12.1826 ст.

Сын: Субботин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Субботин Михайло Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Михайло Иванович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
06.04.1828 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: чахотка
Похороны
06.04.1828 ст.
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