Субботина Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1801 и 1802 ст.
Дата смерти06.04.1828 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1824 ст.
Сын: Субботин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Субботин Михайло Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1826 ст.
Сын: Субботин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Субботин Михайло Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1828 ст.
Причина смерти: чахотка
Похороны
06.04.1828 ст.