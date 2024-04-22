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Кваченков Леонтий Иванов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
11.11.1892 ст.

Жена: Кваченкова Александра Петрова

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1893 ст.

Дочь: Анна Леонтьева

Мать ребёнка: Кваченкова Александра Петрова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1895 ст.

Сын: Кваченков Федор Леонтьев

Мать ребёнка: Кваченкова Александра Петрова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1898 ст.

Дочь: Елизавета Леонтьевна

Мать ребёнка: Кваченкова Александра Петрова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1901 ст.

Сын: Кваченков Петр Леонтьев

Мать ребёнка: Кваченкова Александра Петрова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Восприемник
01.03.1908 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Александр Николаевич Кваченков
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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