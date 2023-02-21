Петухова Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова Валентина Сергеевна

Петухова Валентина Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1932

Дата смерти

11.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1932

Отец: Маковеев Сергей Иванович

Мать: Маковеева Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
16.10.1958

Сын: Петухов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Петухов Андрей Иванович

Орда
Рождение ребёнка
11.04.1963

Дочь: Кузнецова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Петухов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Андрей Иванович

Смерть
11.02.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close