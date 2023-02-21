Петухова Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1932
Дата смерти11.02.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1932
Рождение ребёнка
16.10.1958
Сын: Петухов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Петухов Андрей Иванович
Орда
Рождение ребёнка
11.04.1963
Дочь: Кузнецова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Петухов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1993