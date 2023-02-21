Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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