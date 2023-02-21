Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно