Малышев Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1898
Дочь: Бондырева Юлия Антоновна
Мать ребёнка: Малышева Аграфена
Наврс, Варнавинская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Антоновна
Мать ребёнка: Малышева Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Николай Антонович
Мать ребёнка: Малышева Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малышева Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Антоновна
Мать ребёнка: Малышева Аграфена
Смерть
Неизвестно