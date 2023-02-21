Малышев Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1898

Дочь: Бондырева Юлия Антоновна

Мать ребёнка: Малышева Аграфена

Наврс, Варнавинская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Антоновна

Мать ребёнка: Малышева Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Николай Антонович

Мать ребёнка: Малышева Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Павел Антонович

Мать ребёнка: Малышева Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Антоновна

Мать ребёнка: Малышева Аграфена

Смерть
Неизвестно
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