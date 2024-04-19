Мордвинова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мордвинов Михаил Лукьянович
Отец ребёнка: Мордвинов Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мордвинов Григорий Лукьянович
Отец ребёнка: Мордвинов Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мордвинов Никита Лукьянович
Отец ребёнка: Мордвинов Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Мордвинов Иван Лукьянович
Отец ребёнка: Мордвинов Лукьян Васильевич
Смерть
До 1850
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область