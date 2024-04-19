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Мордвинова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Лукьян Васильевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Мордвинов Михаил Лукьянович

Отец ребёнка: Мордвинов Лукьян Васильевич

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Мордвинов Григорий Лукьянович

Отец ребёнка: Мордвинов Лукьян Васильевич

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Мордвинов Никита Лукьянович

Отец ребёнка: Мордвинов Лукьян Васильевич

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Мордвинов Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Мордвинов Лукьян Васильевич

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1850
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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