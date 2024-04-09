Кислов Денис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислов Денис Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1667 г.р.

Дети

Около 1722 г.р.
Около 1722 г.р.
Около 1723 г.р.
Около 1724 г.р.
Около 1733 г.р.
Около 1734 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)

Мать: Анна Афонасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Матрена Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Кислов Ефим Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Андрей Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Степан Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Кислов Федор Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Кислов Василей Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Борис Денисович

Мать ребёнка: не указана

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