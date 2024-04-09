Кислов Денис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Матрена Денисовна
Мать ребёнка: не указана
Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Андрей Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Степан Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Борис Денисович
Мать ребёнка: не указана