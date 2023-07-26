(Городнова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Городнова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Городнов Иван Агапович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитрий ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитрий ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий ?

Смерть
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: повесилась в тюрьме

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