(Городнова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Городнов Иван Агапович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитрий ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитрий ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий ?
Смерть
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: повесилась в тюрьме