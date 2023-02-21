Новиков Олег Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1969
Рождение ребёнка
04.11.1990
Мать ребёнка: Новикова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
03.02.1994
Дочь: Новикова Алла Олеговна
Мать ребёнка: Новикова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
03.02.1994
Дочь: Новикова Алла Олеговна
Мать ребёнка: Новикова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно