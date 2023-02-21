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Новиков Олег Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1969

Отец: Новиков Петр Александрович

Мать: Новикова Анфиса Герасимовна

Рождение ребёнка
04.11.1990

Сын: Новиков Роман Олегович

Мать ребёнка: Новикова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
03.02.1994

Дочь: Новикова Алла Олеговна

Мать ребёнка: Новикова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
03.02.1994

Дочь: Новикова Алла Олеговна

Мать ребёнка: Новикова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Ирина Николаевна

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