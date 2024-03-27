Фаттахов Фахретдин
Место рожденияд. Алькеево, Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения?.12.1911
Дата смерти20.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1911
Отец: Хамитов Фаттахетдин
Мать: Бибикамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-Я Жена
Рождение ребёнка
07.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: 1-Я Жена
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
18.08.1947
Рождение ребёнка
01.01.1953
Смерть
20.01.1980