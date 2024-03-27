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Фаттахов Фахретдин

Место рождения

д. Алькеево, Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

?.12.1911

Дата смерти

20.01.1980

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1911

Отец: Хамитов Фаттахетдин

Мать: Бибикамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-Я Жена

Рождение ребёнка
07.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: 1-Я Жена

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахрижиган

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахрижиган

Рождение ребёнка
18.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахрижиган

Рождение ребёнка
01.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахрижиган

Смерть
20.01.1980

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