Митрофанов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1889 ст.
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1889 ст.
Бракосочетание
27.01.1917
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1920
Дочь: Струнина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна
Рождение ребёнка
30.06.1923
Дочь: Машкина (Митрофанова) Руфина Григорьевна
Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Митрофанов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна
Рождение ребёнка
30.09.1928
Дочь: Митрофанова Ия Григорьевна
Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна
Рождение ребёнка
07.07.1932
Дочь: Колесова (Митрофанова) Вея Григорьевна
Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна
Рождение ребёнка
30.04.1933
Дочь: Рыжова (Митрофанова) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна
Рождение ребёнка
03.01.1937
Сын: Митрофанов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна
Смерть
1967