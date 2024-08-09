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Митрофанов Григорий Васильевич

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Место рождения

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.01.1889 ст.

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1889 ст.

Отец: Митрофанов Василий Митрофанович

Мать: Митрофанова Мария (Раратонга) Федоровна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.01.1917

Жена: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна

Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1920

Дочь: Струнина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна

Рождение ребёнка
30.06.1923

Дочь: Машкина (Митрофанова) Руфина Григорьевна

Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Митрофанов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.09.1928

Дочь: Митрофанова Ия Григорьевна

Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1932

Дочь: Колесова (Митрофанова) Вея Григорьевна

Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.04.1933

Дочь: Рыжова (Митрофанова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.01.1937

Сын: Митрофанов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Митрофанова (Кислецова) Любовь Павловна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1967

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