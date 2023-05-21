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Сербина Наталья Викторовна
Сербина Наталья Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.1963
Пол
Женский
Отец
Суховой Виктор
Мать
Суховая Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1963
Отец:
Суховой Виктор
Мать:
Суховая Валентина
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