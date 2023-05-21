Сербина Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сербина Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1963

Отец: Суховой Виктор

Мать: Суховая Валентина