Усманова Мунавара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Мунавара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1923

Сын: Усманов Мухамматгали Назипович

Отец ребёнка: Усманов Назип Ахметшарифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Вадут Назипович

Отец ребёнка: Усманов Назип Ахметшарифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усманова Гульнур Назиповна

Отец ребёнка: Усманов Назип Ахметшарифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Равиль Назипович

Отец ребёнка: Усманов Назип Ахметшарифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Фарит Назипович

Отец ребёнка: Усманов Назип Ахметшарифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Назип Ахметшарифович

Смерть
Неизвестно