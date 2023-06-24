Усманова Мунавара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1923
Сын: Усманов Мухамматгали Назипович
Отец ребёнка: Усманов Назип Ахметшарифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усманов Назип Ахметшарифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усманова Гульнур Назиповна
Отец ребёнка: Усманов Назип Ахметшарифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усманов Назип Ахметшарифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усманов Назип Ахметшарифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно