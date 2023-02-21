Мосиев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосиев Федор

Мосиев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мосиева Авдотья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосиев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Мосиева Авдотья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосиев Владимир Федорович

Мать ребёнка: Мосиева Авдотья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосиева Авдотья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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