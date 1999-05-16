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Циммер Рудольф Яковлевич

Место рождения

Сталинская обл, Старобешевский р-н, Покровокасевск

Дата рождения

19.07.1925

Дата смерти

16.05.1999

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

1953 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

НТ
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Место
Комментарий
Рождение
19.07.1925

Отец: Циммер Яков Иванович

Мать: Циммер Христина Адамовна

Сталинская обл, Старобешевский р-н, Покровокасевск
Рождение ребёнка
21.06.1953

Дочь: Карелина Булашевич Любовь Рудольфовна

Мать ребёнка: Циммер Анна Григорьевна

Карагайлы, Осакаровский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
15.06.1954

Дочь: Татаринова Карпова Нина Рудольфовна

Мать ребёнка: Циммер Анна Григорьевна

Карагайлы, Осакаровский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
26.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Циммер Анна Григорьевна

Карагайлы, Осакаровский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
30.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Циммер Анна Григорьевна

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Циммер Анна Григорьевна

Казахстан, Карагандинская обл, Каркаралинский р-он, п. Карагайлы
Место жительства
Неизвестно
Казахстан, Карагандинская обл, г Shakhtinsk
Смерть
16.05.1999
Казахстан, Карагандинская обл, г Shakhtinsk