Циммер Рудольф Яковлевич
Место рожденияСталинская обл, Старобешевский р-н, Покровокасевск
Дата рождения19.07.1925
Дата смерти16.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1925
Отец: Циммер Яков Иванович
Мать: Циммер Христина Адамовна
Сталинская обл, Старобешевский р-н, Покровокасевск
Рождение ребёнка
21.06.1953
Дочь: Карелина Булашевич Любовь Рудольфовна
Мать ребёнка: Циммер Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.06.1954
Дочь: Татаринова Карпова Нина Рудольфовна
Мать ребёнка: Циммер Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
26.09.1955
Рождение ребёнка
30.08.1958
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1961
Казахстан, Карагандинская обл, Каркаралинский р-он, п. Карагайлы
Место жительства
Неизвестно
Казахстан, Карагандинская обл, г Shakhtinsk
Смерть
16.05.1999
Казахстан, Карагандинская обл, г Shakhtinsk